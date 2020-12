Il principe cerca moglie 2, primo poster ufficiale del sequel con Eddie Murphy

Amazon Prime Video ha pubblicato online il primo poster ufficiale per Coming to America 2, in Italia Il Principe cerca moglie 2, sequel del classico della commedia americana diretto da John Landis con protagonista il poliedrico e versatile Eddie Murphy nei panni del Principe Akeem.

Diretto da Craig Brewer, che ha già lavorato con Eddie Murphy in Dolemite is my name, il sequel di Il principe cerca moglie è ambientato trent'anni dopo il film originale, uscito nel 1988, e vede il principe Akeem (Murphy) scoprire, prima di salire al trono dell'immaginaria nazione africana di Zamunda, di avere un figlio di nome Lavelle che vive nel quartiere di Queens a New York.

Fanno parte del cast di Il principe cerca moglie 2, tra gli altri, Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley, John Amos e Louie Anderson, già presenti nel film originale, oltre alle new entry Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor. A quanto pare, invece, non ci sarà Samel L. Jackson, che aveva una piccola parte nel 1988.



L'uscita de Il principe cerca moglie 2 è prevista direttamente in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 5 marzo 2021. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.