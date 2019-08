Il principe cerca moglie 2, Eddie Murphy e Arsenio Hall sbarcano sul set!

Chi non ricorda le repliche serali dei film con Eddie Murphy? L’onda lunga di seguiti e rifacimenti ha sfornato stavolta Il principe cerca moglie 2, nuovo capitolo delle disavventure amorose del nobile Akeem, ora destinato alla corona a trent’anni dalla sua scappatella negli Stati Uniti diretta da John Landis.

Eddie Murphy è tra gli attori più famosi di quella corrente cinematografica degli Anni ’80 che puntava su una comicità schietta che sa strappare un sorriso persino a decenni di distanza: a suo tempo la voce del compianto Tonino Accolla riusciva a rendere ancora più formidabile la performance dell’attore afroamericano, un valore aggiunto per la versione cinematografica italiana.

Sarà stato anche l’effetto nostalgia a scatenare la produzione de Il principe cerca moglie 2: nel 1988 Eddie Murphy e Arsenio Hall seppero incarnare i vizi e le virtù di un futuro sovrano rubacuori che i fan della commedia statunitense non dimenticano facilmente.

Con un tweet fulminante di TMZ, il gigante del gossip made in USA, è stato immortalato l’arrivo delle due star atterrate in Georgia per l’inizio imminente delle riprese; le prime indiscrezioni sulla trama parlano del prossimo Re Akeem che scoprirà un legame familiare inatteso in terra americana, e tanto basterà per ripartire ripartire dal regno di Zamunda.

Il principe cerca moglie 2, diretto da Craig Brewer e previsto inizialmente per il 2018, uscirà negli Stati Uniti il 18 Dicembre 2020 e vedrà il ritorno di John Amos e l’ingresso di Wesley Snipes nel cast della pellicola.