Il principe cerca moglie 2, nel cast del sequel tornerà anche John Amos

Continuano a rimpinguarsi le fila del già nutritissimo cast di Coming 2 America, sequel de Il Principe cerca moglie di John Landis del 1988 che segnerà il ritorno di Eddie Murphy al cinema e nei panni del Principe Akeem, anche se questa volta a prendere le redini del progetto troveremo il regista Craig Brewer.

Come riporta Deadline, a tornare nel sequel ci sarà anche John Amos, che nel precedente film interpretava Cleo McDowell, proprietario della catena di ristoranti fast food McDowell e padre dell'ormai sposa di Akeem, Lisa McDowell. In Coming 2 America, Akeem è ormai pronto a diventare il Re di Zamunda, ma scopre improvvisamente di avere un figlio in America: un nativo del Queens che si chiama Street Lavelle.



Onorando il desiderio del padre morente di crescere questo figlio come prossimo Principe di Zamunda, Akeem partirà nuovamente per l'America in compagnia dell'amico e servitore personale Semmi (Arsenio Hall). Non è ancora chiaro se tornerà nel sequel anche l'interprete di Lisa, Shari Headley, il che apre curiose domande sulla trama del film e sul rapporto tra Akeem e quella che doveva essere la sua regina.



Coming 2 America vede nel cast anche Leslie Jones, Wesley Snipes e Kiki Layne, per un'uscita prevista nelle sale il 18 dicembre 2020.