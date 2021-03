Il principe cerca figlio, il sequel con Eddie Murphy da oggi in streaming su Amazon Prime

Dopo una lunga attesa, per i fan di Eddie Murphy è finalmente arrivato il gran giorno. A ben 33 anni dall'uscita di Coming to America (in italiano Il principe cerca moglie), è stato pubblicato il sequel del film diventato un cult. Il principe cerca figlio è in streaming da oggi, venerdì 5 marzo, su Amazon Prime Video.

Il regista Craig Brewer ha assicurato che il film conserva l'essenza dell'originale, e anche secondo lo stesso Eddie Murphy non rovina la bellezza del primo capitolo. Saranno poi naturalmente gli spettatori a giudicare, a partire da oggi.

Oltre a Eddie Murphy e Arsenio Hall, fanno parte del cast di Il principe cerca figlio (titolo originale Coming 2 America), tra gli altri, anche James Earl Jones, Shari Headley, Wesley Snipes, Garcelle Beauvais, KiKi Layne, Teyana Taylor, John Amos, Leslie Jones, Vanessa Bell Calloway e Louie Anderson.

Secondo la sinossi ufficiale di Il principe cerca figlio, "Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale di Il principe cerca figlio.