Il principe cerca figlio, il regista: 'Abbiamo voluto mantenere l'essenza del primo film'

Tra pochi giorni sarà finalmente disponibile su Amazon Prime Video Il principe cerca figlio, sequel del film cult del 1988 diretto da John Landis, Il principe cerca moglie. Ma con tutti i rischi e le aspettative che si portano dietro le continuazioni di pellicole così amate, perché dargli una chance? Ce lo spiega il regista, Craig Brewer.

Nel mondo dell'intrattenimento, che si tratti di sequel o remake/reboot di film, serie tv, libri e quant'altro, non c'è forse espressione più spontanea (e, diciamocelo, in molti casi veritiera) di "Eh, ma il primo era migliore" o "Eh, ma è impossibile fare meglio dell'originale".

Frutto senz'altro di preconcetti e grande affetto o ammirazione per il prodotto originale, le spesso basse aspettative che accompagnano questi prodotti possono anche essere sorprendentemente ribaltate, ed è quello che il regista de Il principe cerca figlio, come anche il cast e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del film, spera possa accadere in questo caso.

Ma quale rassicurazione si può dare ai fan de Il principe cerca moglie?

"Volevamo mantenere l'essenza di ciò che ha reso Il principe cerca moglie un classico: è una fiaba, anche quando ci troviamo davanti a delle battute un po' più forti" ha raccontato Brewster, a cui è spettato il compito di portare avanti questa missione a più di trent'anni di distanza dall'uscita del primo film "Le leggi di Zamunda sono antiquate. È qualcosa che affronteremo, grazie anche all'introduzione di nuovi, fantastici personaggi".

"Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato" recita la sinossi ufficiale del film.

Il principe cerca figlio sarà disponibile dal 5 marzo su Amazon Prime Video.