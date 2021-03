Il principe cerca figlio, Kevin Smith ha visto il sequel: 'Mi sono divertito tantissimo!'

Da qualche giorno è disponibile in streaming Il principe cerca figlio, sequel della commedia del 1988 con Eddie Murphy. Il film ha ricevuto giudizi contrastanti (puoi leggere qui la nostra recensione), e anche su Rotten Tomatoes è fermo a un modesto 52%. C'è però anche chi lo apprezzato, e molto, come Kevin Smith.

Durante un recente episodio del suo podcast Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato anche di Il principe cerca figlio, e lo ha fatto con il suo caratteristico entusiasmo. "Mi è piaciuto moltissimo, moltissimo. È stato un weekend fantastico a guardare roba a partire da WandaVision, ma Coming 2 America [il titolo originale] è stato il mio venerdì sera con mia moglie e, mio Dio, mi sono divertito moltissimo."

Kevin Smith ha continuato la sua personale "recensione" aggiungendo: "Non so cosa cercassero gli altri in quel film, ma io sono totalmente soddisfatto, una vera festa dell'amore. Voglio dire, guarda, è un po' come il reboot di Jay e Silent Bob: non dico che è proprio come quel film, ma è molto: Ehi, torniamo indietro nel tempo e divertiamoci e speriamo che anche alla gente piaccia. Ho riconosciuto questo spirito affine in Il principe cerca figlio. Detto questo, mi ha soddisfatto ad ogni c***o di livello."

Per quanto riguarda il giudizio degli altri, e del web in particolare, il regista di Clerks si è detto "troppo vecchio per fregarmene. Io sono stato incredibilmente felice. Mi ha riempito di gioia guardare quella roba, amico."

Dopo Il principe cerca figlio, intanto, Eddie Murphy ha già anticipato l'arrivo di un terzo capitolo tra 16 anni.