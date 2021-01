Il principe cerca figlio, Jermaine Fowler racconta il provino per il film

Jermaine Fowler all'epoca dell'uscita nelle sale de Il principe cerca moglie aveva soltanto un mese di vita e ora, a distanza di 32 anni dal primo film, interpreterà l'erede al trono di Zamunda nel sequel, Il principe cerca figlio. Fowler ha raccontato il suo provino con il regista Craig Brewer nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly.

"Rido perché è folle se ci penso. Durante il mio provino io e Craig [Brewer, il regista] ci siamo seduti in una stanza a parlare di barbecue per 45 minuti. Ad un certo punto ci siamo salutati e poi ci siamo resi conto che 'Oh, aspetta bisognare fare il provino'" ha dichiarato Fowler.



Il risultato del casting è ormai cosa nota. Jermaine Fowler ha prestato il volto al figlio del re Akeem (Murphy).

La trama di Il principe cerca figlio racconta la storia del regno di Zamunda, dove il nuovo re Akeem (Eddie Murphy), insieme al suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall), inizia una nuova incredibile avventura che lo porterà di nuovo nel Queens, New York, lì dove tutto iniziò ormai 32 anni prima, quando il giovane principe si recò negli Stati Uniti alla ricerca di una donna da sposare.

Il cast de Il principe cerca figlio comprende Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones e John Amos.



Su Everyeye trovate il trailer di Il principe cerca figlio e le prime immagini del sequel de Il principe cerca moglie.