Il principe cerca figlio, Eddie Murphy torna a New York nel primo trailer in italiano

Poco dopo la distribuzione del poster ecco arrivare il primo trailer doppiato in italiano di Il principe cerca figlio, sequel del cult anni '80 diretto da John Landis e con Eddie Murphy protagonista. Il film sarà disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 5 marzo e vedrà il ritorno del celebre comico in uno dei suoi ruoli più famosi.

Ne Il principe cerca figlio, Akeem (Eddie Murphy) ritorna nel Queens, New York, dove trent'anni prima aveva trovato l'amore. Accompagnato dal fidato amico Semmi (Arsenio Hall), Akeem si metterà alla ricerca del giovane principe ereditario (Jermaine Fowler), con l'obiettivo di riportarlo a casa.

La regia del film è affidata a Craig Brewer, già collaboratore di Eddie Murphy per il film Netflix, Dolemite Is My Name.



Kenya Barris (Black-ish) ha riscritto lo script creato dai due sceneggiatori del film precedente, Barry Blaunstein e David Sheffield.

Il cast del film, oltre al ritorno di Eddie Murphy e Arsenio Hall, vedrà tra le new entry Wesley Snipes e Kiki Layne nel ruolo della figlia di Akeem.

Si aggiungono anche Teyana Taylor, Michael Blackson e Rick Ross. Dal primo film torneranno James Earl Jones, Paul Bates e Louie Anderson nei rispettivi ruoli del re Joffy Joffer, Oha e Maurice.

Inoltre è stata confermata anche la presenza di Shari Headley nel ruolo di Lisa McDowell, moglie di Akeem.



Nelle ore precedenti è stato pubblicato il poster di Il principe cerca figlio e la prima immagine ufficiale di Eddie Murphy.