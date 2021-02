Il principe cerca figlio: per Eddie Murphy non rovina la bellezza dell'originale

Il principe cerca moglie è ormai considerato un classico della commedia americana, paragonabile ai precedenti successi di Eddie Murphy come Una poltrona per due e Beverly Hills Cop, per questo motivo dopo molti anni trascorsi dalla sua uscita l'arrivo del sequel ha indispettito non poche persone. Ma Murphy ci ha tenuto a rassicurare i più scettici.

Nel corso di una chiacchierata con il magazine Essence, Eddie Murphy ha spiegato perché Il principe cerca figlio non rovinerà la bellezza del primo film e che invece sarà un sequel all'altezza del mondo creato nel film originale: "Il principe cerca moglie è uno dei miei film che è letteralmente entrato nella cultura popolare. La gente si veste come quei personaggi ad Halloween e alcuni vanno in giro dicendo frasi tipo: 'Sexual Chocolate'. Tutte quelle cose sono rimaste, come quando Randy Watson fa cadere il microfono dopo la sua esibizione... L'unica cosa che non volevo assolutamente fare era un brutto sequel di un film a cui la gente si è affezionata parecchio. Molta gente è cresciuta con Il principe cerca moglie. Per loro è speciale. Quindi non vuoi proprio rovinarlo".

Murphy ha continuato parlando dell'eredità che il sequel porterà avanti: "L'eredità de Il principe cerca moglie è unica, è rara. La popolazione nera non ha tanti film come quello, è una commedia romantica di fantasia. Di solito quando noi siamo rappresentati sullo schermo si tratta di film pesanti o impegnati, raramente abbiamo la possibilità di evadere un po'. Solo per andare a vedere un film e non avere nient'altro a cui pensare. Il principe cerca moglie aveva un cast all-black ma il film non parla di razza. Non parla di gente che ha il piede su per il culo o di mantenere viva la speranza. Nulla di tutto questo, puoi andare a sederti e goderti il film. Parla di queste persone e di qualcuno che cerca il vero amore. E' una fantasia, una fiaba. Questa è l'eredità della pellicola, è una delle poche commedie fiabesche per la gente nera. Ecco perché penso sia così amato. Ecco perché 30 anni dopo lo guardiamo ancora, e spesso lo mandano in onda a Natale. Perché è molto dolce".

Il principe cerca figlio uscirà il 5 marzo direttamente in streaming su Amazon Prime Video e sarà vietato ai minori di 13 anni. Potete visualizzare il trailer italiano.