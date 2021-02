Il principe cerca figlio, Eddie Murphy: 'Il film originale fa parte della nostra cultura'

Intervistato da Total Film in vista dell'imminente uscita de Il Principe cerca figlio, in arrivo a marzo su Amazon Prime Video, Eddie Murphy ha spiegato perché non ha avuto paura di realizzare un sequel de Il principe cerca moglie a 33 anni di distanza dal film originale.

"Il film originale fa parte dello zeitgeist culturale. È ancora dappertutto. Ad Halloween per esempio le persone si travestono come i personaggi del film... e a Natale corrono a noleggiare Il principe cerca moglie per 24 ore su VH1. E i piccoli tormentoni del film sono rimasti nell'aria" ha dichiarato l'attore in una recente intervista con Total Film, che ha pubblicato (via GamesRadar) un'immagine inedita del film a cui potete dare un'occhiata in calce alla news. "I personaggi sono ancora in giro. Non sembrano passati 30 anni. Puoi vederlo in TV ogni due settimane. Quindi non ero così nervoso all'idea. Ero entusiasta quando abbiamo trovato la sceneggiatura giusta."

Diretto da Craig Brewe, il nuovo capitolo vede il neo-incoronato re Akeem pronto a subentrare come nuovo sovrano di Zamunda, quando viene avvisato del fatto che ha un erede che vive a New York City. Akeem decide così di partire verso la Grande Mela insieme al suo amico e consigliere di lunga data, Semmi (Hall), per fare in modo che i due possano rintracciare il figlio di Akeem. In America i due protagonisti incontreranno molti dei vecchi amici conosciuti durante il loro primo viaggio a New York, oltre ovviamente a tantissimi volti nuovi.

L'uscita su Prime Video è fissata al prossimo 5 marzo. Intanto, se non l'aveste ancora visto, vi lasciamo al primo trailer italiano de Il principe cerca figlio.