Il principe cerca figlio, Eddie Murphy anticipa un terzo capitolo: arriverà fra 16 anni!

Il principe cerca figlio è disponibile su Amazon Prime Video solo da pochi giorni, eppure in una recente intervista promozionale il leggendario attore comico Eddie Murphy ha già anticipato il possibile arrivo di un terzo episodio della saga.

Il film, sequel del cult Il principe cerca moglie di John Landis, potrebbe a sua volta avere un sequel e in base a quanto dichiarato dalla star l'idea sarebbe già pronta: in un recente episodio di Live with Kelly and Ryan, Eddie Murphy ha rivelato di avere in mente un altro film della saga, che però come è accaduto per il secondo film avrà bisogno di tempo prima di essere realizzato ... parecchio tempo:

"Posso dire che esiste già un'idea per un Coming to America 3, ma arriverà fra 16 anni. Devo avere 75 anni per fare il film che ho in mente, e non sarà sufficiente barare e farmi truccare per sembrare un settantacinquenne. Dovrò avere davvero 75 anni."

L'attore non ha rivelato altri dettagli in merito a quest'idea, ma per scoprire se il film verrà effettivamente realizzato sarà sufficiente aspettare una quindicina di anni: del resto con i nuovi personaggi e le relazioni stabilite nel secondo film, c'è una quantità infinita di possibilità per un terzo episodio e nell'attesa potete recuperare comodamente la nostra recensione de Il principe cerca figlio.

Leggetela con calma, magari.