Princess Diaries 3, Julie Andrews scettica: ''Probabilmente non si farà nulla!''

Dopo l'annuncio di una Disney al lavoro su Pretty Princess 3 con Anne Hathaway, la sicurezza sull'effettiva realizzazione del progetto tarda ad arrivare. Questa volta, a spegnere l'entusiasmo dei fan è stata Julie Andrews, che nei primi due film ha vestito i panni della regina Clarisse Renaldi.

Pare non esserci ancora la certezza assoluta attorno a The Princess Diaries 3 che, tra smentite e conferme, non riesce a trovare una sua collocazione certa nei progetti futuri della Disney.

Vero è che quando passano molti anni tra un film e l'altro, le chance di vedere realizzata una pellicola si assottigliano notevolmente. Se contiamo il tempo trascorso dall'ultimo lavoro del franchise, di anni ne sono trascorsi ben 18: Pretty Princess, Principe azzurro cercasi è uscito, infatti, nell'ormai lontano 2004. A dubitare dell'effettiva messa in cantiere del film, nelle ultime ore, è stata una delle attrici protagoniste dei primi due film. La Andrews, che interpreta la nonna di Mia Thermopolis (Anne Hathaway), ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter che non crede in un terzo film.

''Penso che ormai sappiamo che probabilmente non succederà'', ha affermato lapidaria, per poi continuare: ''Se ne è parlato pochissimo dopo l'uscita del secondo, ma ormai sono passati quanti anni da allora? Io sono molto più vecchia e lo stesso Annie. Per quanto riguarda la possibilità di farlo, ora ne dubito!''.

Per una Andrews scettica, abbiamo comunque qualcuno che ancora ci crede: è Anne Hathaway a spingere per The Princess Diaries 3!