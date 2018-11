Prince of Fashion: Will Ferrell nel nuovo film Amazon di Gus Van Sant

Secondo quanto riportato da Deadline, Gus Van Sant dirigerà per gli Amazon Studios il film Prince of Fashion e il protagonista sarà nientemeno che Will Ferrell.

Il film è basato sull’articolo dal titolo My Son, The Prince of Fashion, pubblicato da GQ e scritto dal Premio Pulitzer Michael Chabon. Questo segue la visita del reporter alla Men’s Fashion Week di Parigi con suo figlio tredicenne. Nell’articolo, Chabon racconta la commovente storia della passione del figlio per un mondo al di là dei suoi anni, dell’incontro con il suo idolo della moda all’esperienza della fashion week, al termine della quale sentirà finalmente di aver trovato “la sua gente”. All’epoca della sua pubblicazione su GQ, l’articolo divenne virale su internet e fu nominato per il National Magazine Award.

Alla produzione del film troveremo Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Spider-Man: Homecoming, Game Night - Indovina chi muore stasera?) attraverso la loro GoldDay e Ferrell e Jessica Elbaum con la loro Gary Sanchez Productions.

Chabon ha vinto numerosi premi per i suoi romanzi Wonder Boys, Moonglow, Telegraph Avenue e vinto il Pulitzer con The Amazing Adventures of Kavalier & Clay.

Will Ferrell è reduce dalla commedia sequel Daddy’s Home 2, al fianco di Mark Wahlberg, John Lithgow e Mel Gibson, mentre sarà di nuovo nelle sale a Natale con la commedia Holmes & Watson, parodia dei personaggi creati da Arthur Conan Doyle.

Gus Van Sant, invece, ha diretto il suo ultimo film uscito proprio quest’anno con gli Amazon Studios, ovvero Don’t Worry, con Joaquin Phoenix e Jonah Hill.