Prince of Cats: Spike Lee dirigerà l'adattamento della graphic novel sul mondo hip hop

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Spike Lee avrebbe firmato per la regia di Prince of Cats, graphic novel illustrata da Ron Wimberly che re-immagini la classica tragedia di Romeo e Giulietta nella Brooklyn degli anni '80 immersi nella scena hip hop.

Spike Lee, reduce dal successo di BlacKkKlansman, riscriverà anche la sceneggiatura insieme allo stesso Wimberly e a Selwyn Seyfu Hinds, quest'ultimo autore della prima stesura dello script, data la sua conoscenza del mondo hip hop derivata dal suo essere stato editore capo del magazine The Source. Hinds ha anche lavorato come fumettista e ha scritto anche un episodio del reboot di The Twilight Zone prodotto da Jordan Peele. Di recente, ha adattato Who Fear Death, il romanzo post-apocalittico di Nnedi Okarafo, per HBO, oltre a Running A Thousand Miles For Freedom di William e Ellen Craft.

La graphic novel di Ron Wimberly, una rivisitazione fumettistica del Romeo e Giulietta di Shakespeare, sarà adattata dal produttore e scrittore Selwyn Sefyu Hinds. La storia è raccontata dalla prospettiva di Tebaldo e i suoi Capuleti immersi nella scena hip hop di Brooklyn anni '80, nella quale vivono tra musica e duelli con i rivali Montecchi. Inizialmente in mano Vertigo, etichetta della DC, ora viene pubblicata da Image Comics. Wimberly è un fumettista affermato, autore di diverse graphic novel e collaborazione con DC/Vertigo, Nike, Marvel, Hill and Wang e Dark Horse. Il suo lavoro più recente è il saggio Lighten Up per The Nib.

Alla produzione di Prince of Cats ci sono Janet e Kate Zucker della Zucker Productions. Lakeith Stanfield, che in precedenza era stato collegato al progetto in qualità di protagonista, non è più coinvolto, mentre ora si procederà con il casting completo.

Spike Lee è reduce dallo straordinario successo di pubblico e critica con l'ultimo BlacKkKlansman e presto approderà su Netflix con la sua ultima fatica, Da 5 Bloods, che vede protagonisti Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser and Jonathan Majors; quest'ultimo film è attualmente in post-produzione.