Primo trailer ufficiale per Mowgli - il figlio della giungla, anche in italiano!

Dopo le prime immagini trapelate sul web nel corso di questo pomeriggio, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete ufficialmente il primo trailer di Mowgli - Il figlio della giungla, nuovo adattamento cinematografico de Il Libro della Giungla.

Motion capture e live action si fondono ingegnosamente nel film “Mowgli”, il nuovo adattamento cinematografico in 3D del classico di Rudyard Kipling, Il libro della giungla. Il film vanta uno straordinario gruppo di attori per la regia di Andy Serkis. La storia segue l’infanzia del bambino Mowgli, allevato da un branco di lupi nella giungla dell’India. Mentre apprende le dure regole della giungla, sotto la tutela dell’orso Baloo e della pantera Bagheera, Mowgli viene accettato dagli altri animali come uno di loro - da tutti, eccetto uno: la temibile tigre Shere Khan. Nella giungla, però, potrebbero nascondersi insidie ben peggiori che il bambino dovrà affrontare in un percorso alla scoperta delle proprie origini umane.

Gli attori interpreti degli animali protagonisti sono il vincitore del Premio Oscar® Christian Bale (“The Fighter”, la trilogia “Il cavaliere oscuro”) nel ruolo della scaltra pantera Bagheera; la vincitrice del Premio Oscar® Cate Blanchett (“Blue Jasmine”, “The Aviator”) è la sinistra serpe Kaa; il candidato Oscar Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game”, “Avengers: Infinity War”) interpreta la temibile tigre Shere Khan; la candidata Oscar Naomie Harris (“Moonlight”, “Skyfall”) è Nisha, la mamma lupa che adotta Mowgli da bambino tra i suoi cuccioli; Andy Serkis (la trilogia “Il pianeta delle scimmie”, “Guerre stellari: L’ultimo Jedi”) è il saggio orso Baloo. Nei ruoli umani Matthew Rhys (“The Post”) interpreta Lockwood; Freida Pinto (“Knight of Cups”) è Messua e il giovane attore Rohan Chand (“Amore, cucina e curry”, “Bad Words”) interpreta Mowgli, il bambino allevato dai lupi. A completare il cast Peter Mullan (“Tommy’s Honour”) è il leader del branco di lupi, Akela; Jack Reynor (“Transformers 4: L’era dell’estinzione”) il Fratello Lupo di Mowgli; Eddie Marsan (“Ray Donovan” per la TV) il compagno di Nisha, Vihaan; e Tom Hollander (“Ogni tuo respiro”) la iena spazzino Tabaqui.

La pellicola debutterà nei cinema italiani il 25 ottobre.