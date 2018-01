Primo terrificante trailer italiano di The Strangers - Prey at night

ha diffuso in rete il primo trailerdel terrificante horror The Strangers - Prey at Night , una sorta di "dell'acclamato horror uscito nell'ormai "lontano" 2008. Potete visionare il trailer doppiato in italiano in questa notizia.

In The Strangers - Prey at Night una famigliola in vacanza viene attaccata da tre individui mascherati che tentano di testare i limiti di ogni membro mentre cercano di sopravvivere alla morte. Nel cast sono presenti Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman.

Le riprese si sono svolte dal giugno al luglio 2017 a Covington, nel Kentucky.

Uscito nel 2008, The Strangers fu un vero e proprio piccolo caso. Stroncato in parte dalla stampa ma acclamato dal pubblico, il piccolo film di Bryan Bertino costato soltanto 9 milioni, ne incassò più di 82 in tutto il mondo. Nel cast trovavamo Scott Speedman e Liv Tyler rinchiusi in casa e assaliti da alcuni individui mascherati. Un sequel era in fase di sviluppo sin dall'agosto del 2008 ma lo sviluppo ha rallentato in questi ultimi anni.

Scritto da Bryan Bertino & Ben Ketai (il primo di ritorno dall’originale), il film è prodotto da Wayne Marc Godfrey, James Harris, Robert Jones e Mark Lane.

Diretto da Johannes Roberts, arriverà nelle sale statunitensi il 9 marzo 2018. Da noi in Italia, invece, arriverà il 15 marzo.