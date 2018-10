Primo teaser per John Henry and the Statesmen, con Dwayne 'The Rock' Johnson

Sulle note di When the man comes around di Johnny Cash, ecco debuttare il primo teaser di John Henry and the Statesmen, nuovo progetto targato Netflix che vede per protagonista l'attore Dwayne 'The Rock' Johnson.

Il film sarà basato su un'idea originale dello sceneggiatore di Lego Ninjango - Il film, Tom Wheeler. Johnson interpreterà la leggendaria figura del folklore statunitense John Henry e guiderà un cast di personaggi folkloristici e leggende provenienti da tutto il mondo.

L'attore visto in Jumanji - Benvenuti nella giungla ha pubblicato su Instagram il primo teaser del film, che vede in cabina di regia Jake Kasdan, e che noi vi proponiamo, come sempre, qui sotto.

L'attore e i suoi partner della Seven Bucks Production produrranno il progetto insieme a Kasdan e il frequente collaboratore Beau Flynn della FlynnPictureCo, mentre i produttori esecutivi saranno Melvin Mar, Wendy Jacobson della FPC e Wheeler.

"Netflix è il partner perfetto per permetterci di continuare ad intrattenere il nostro pubblico globale" ha detto Johnson. "Questi personaggi così differenti permettono di raccontare storie più che mai attuali, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo indipendentemente da età, sesso, razza o luogo."

Al momento non è stata resa nota ancora una data di distribuzione della pellicola sulla piattaforma digitale.