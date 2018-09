Primo sguardo a Joaquin Phoenix truccato da Joker. È questo il look definitivo?

Todd Phillips, regista dell'attesissimo stand alone dedicato al Joker, ha condiviso sul suo profilo Instagram un "camera test" che ci mostra Joaquin Phoenix con il trucco del personaggio.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, ci da un primo sguardo all'attore in versione villain, dopo che recentemente lo abbiamo nei panni di Arthur Fleck nelle prime immagini dal set. Come possiamo leggere dalla didascalia del post, si tratta di un camera test, e guardando più attentamente le immagini possiamo notare la scritta "Full White" sul ciak della ripresa, che sia una delle prove per il look del personaggio?

Phillips (Una notte da leoni) dirige da una sceneggiatura co-scritta insieme allo sceneggiatore Scott Silver, basata sui personaggi dei fumetti DC. Il film è prodotto da Phillips e Bradley Cooper per via della loro casa di produzione Joint Effortr e da Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Richard Baratta, Joseph Garner e Bruce Berman.

Lo stand-alone dovrebbe essere ambientato a Gotham City all'inizio degli anni '80. Il cast della pellicola comprende anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham, per un'uscita prevista per il 4 ottobre 2019. Cosa ne pensate del look di Phoenix?