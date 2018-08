Primo scatto dal set del film in live-action dedicato a Mulan

In seguito alla diffusione delle prima foto ufficiale, ecco debuttare anche il primo scatto dal set dell'adattamento cinematografico in live-action targato Walt Disney Pictures dedicato a Mulan. La trovate dopo il salto.

Lo scatto dal set è stato mostrato dal regista Niki Caro su Instagram e, come vi mostriamo qui sotto, è un adattamento di una delle famose sequenze del classico d'animazione del 1998. Come descritto anche da Caro su Instagram, la scena è quella in cui la protagonista canta la celebre canzone "Riflesso".

Liu Yifei, dopo un casting che è stato aperto in tutto il mondo, è stata scelta per dare il volto alla protagonista in questo adattamento cinematografico di Mulan. Jason Scott Lee, Donnie Yen, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Yoson An, Nelson Lee, Cheng Pei-Pei, Chum Ehelepola, Gong Li e Jet Li sono gli altri attori a bordo del cast.

Rick Jaffa & Amanda Silver insieme a Elizabeth Martin & Lauren Hynek hanno firmato la sceneggiatura della pellicola.

Mulan è l'epica avventura di una giovane donna che sceglie di travestirsi da uomo per poter difendere la Cina dagli invasori del nord. Figlia maggiore di un onorevole guerriero, Hua Mulan è energica, rapida e determinata. Quando l'Imperatore emette un decreto che obbliga un uomo per famiglia a prestare servizio nell'esercito imperiale, la ragazza interviene per prendere il posto del suo padre malato come Hua Jun, diventando uno dei migliori guerrieri della storia della Cina.