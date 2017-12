Primo promo art ufficiale da Solo: A Star Wars Story

Oggi si è parlato parecchio di Solo: A Star Wars Story , anche per via di un rumor che vorrebbe lapreoccupatissima per le sorti del film e già pronta, addirittura, per il flop.

E mentre sono arrivati anche i primi dettagli su questa nuova avventura cinematografica dedicata al giovanissimo Han Solo, fa il suo debutto in rete anche la prima immagine promozionale della pellicola che ci mostra i protagonisti di questo spin-off. Ovviamente al centro troviamo il giovane Solo, interpretato dall'attore Alden Ehrenreich, e al suo fianco troviamo il fedele compagno di avventure Chewbacca (Joonas Suotamo) e il personaggio di Lando Calrissian, a cui dà vita Donald Glover, oltre ovviamente al Millenium Falcon in volo.

Dietro di loro anche il personaggio ancora senza un nome interpretato dall'attrice Emilia Clarke (Il Trono di Spade).

La pellicola su Han Solo arriverà il 25 maggio nei cinema statunitensi. La regia è affidata a Ron Howard, subentrato in corsa ai registi originali, Phil Lord & Chris Miller, licenziati dalla Lucasfilm per via di divergenze creative a riprese iniziate.

Nel cast troveremo anche attori come Paul Bettany, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Woody Harrelson.