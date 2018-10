Primo poster per Happy Death Day 2U, sequel di Auguri per la tua Morte

Come svelato qualche settimana fa, la Blumhouse ha dato semaforo verde al sequel di Auguri per la tua Morte, titolato Happy Death Day 2U di cui oggi la Universal Pictures ha diffuso un primo poster, che potete ammirare in calce a questa notizia.

Nel nuovo film l'attrice Jessica Rothe tornerà ad interpretare i panni della protagonista. Nell'originale, la Rothe ha dato il volto ad una studentessa universitaria Theresa "Tree" Gelbman, che viene brutalmente uccisa nel giorno del suo compleanno, ma si ritrova resuscitata e rivive lo stesso orrendo giorno più e più volte, fino a quando non identifica l'assassino. Il film ha conquistato molti fan grazie alla sua sceneggiatura intelligente e alla performance vincente della Rothe.

Secondo le prime indiscrezioni, in questo nuovo capitolo "Tree scopre che morire ancora e ancora era molto più facile rispetto ai pericoli nel suo futuro". Christopher Landon tornerà a scrivere e dirigere il film mentre Jason Blum produrrà la pellicola, distribuita dalla Universal Pictures.

Il film ha incassato 122 milioni al botteghino globale a fronte di un budget di produzione di soli 4,8 milioni di dollari, diventando l’ennesimo successo considerevole per la Blumhouse.

Happy Death Day 2U debutterà nei cinema statunitensi il prossimo 14 febbraio 2019.