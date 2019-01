Primo, inquietante trailer ufficiale per l'horror The Hole In The Ground

È grazie al canale Youtube di Empire Magazine che possiamo mostrarvi il primo, inquietante trailer ufficiale di The Hole In The Ground, nuovo horror scritto e diretto dall'apprezzato Lee Cronin (Ghost Train), che stando alle prime recensioni riscriverebbe nei toni l'horror di stampo irlandese.

La storia di The Hole In The Ground segue Sarah, che trasferendosi in una nuova cittadina rurale in cerca di tranquillità dalle sue ansie e per fuggire da un passato dolorose, sperando in un futuro migliore, si porta con sé il precoce figlio, Chris. Dopo uno sconvolgente incontro con un vicino misterioso, i nervi di Sarah raggiungono però il limite di sopportazione. Chris scompare nella notte nella foresta dietro casa loro, e cercando la madre scopre un sinistro buco nel terreno. Nonostante ritrovi Chris, emergono ben presto dei cambiamenti comportamentali preoccupanti, tanto da portare a credere Sarah che il bambino non sia più suo figlio.



The Hole In The Ground vede nel cast Seana Kerslake e James Quinn Markey nei due rispettivi ruoli principali di Sarah e Chris, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 1° marzo, mentre non c'è ancora una data ufficiale per il mercato italiano.



