Primi tre poster di Ip Man 4: Donnie Yen li pubblica su Facebook

Ip Man sta per tornare sul grande schermo con il quarto capitolo, diretto nuovamente da Wilson Yip, e con protagonista la star del cinema asiatico, Donnie Yen, che tornerà nel ruolo del protagonista in Ip Man 4. Lo stesso Yen ha pubblicato sul suo account ufficiale di Facebook i primi tre poster del film, pronto a sbarcare a Hong Kong a dicembre.

Il primo capitolo di Ip Man è arrivato nelle sale nel 2008 ed era un racconto semi-biografico sulla vita del maestro d'arti marziali, Yip Man, mentore di Bruce Lee.

Il franchise ha avuto sinora due sequel: Ip Man 2 uscito nel 2010 e Ip Man 3, nelle sale dal dicembre 2015.

Ora sta per arrivare il quarto capitolo che rivede Donnie Yen nelle vesti del protagonista principale.



Donnie Yen nel corso degli ultimi anni ha lavorato in diversi titoli conosciuti come Rogue One: A Star Wars Story, così come Iceman - I cancelli del tempo e xXx - Il ritorno di Xander Cage.

Yen si è distinto in questi anni per essere uno dei più noti artisti marziali con un forte legame con il cinema ed è tra le più apprezzate star asiatiche.

Nel 2020 farà parte del cast del nuovo live action Disney, Mulan, nel ruolo del comandante Tung.

Donnie Yen nel teaser di Ip Man torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più celebri. L'attore ha confessato che Ip Man 4 sarà il migliore del franchise.