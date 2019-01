Primi pronostici per Captain Marvel, Yon-Rogg sarà nel film

Secondo i primi pronostici (ma anche i primi dati delle prevendite), dobbiamo aspettarci un enorme successo da Captain Marvel quando arriverà nei cinema statunitensi questo 8 marzo (da noi in Italia sarà nelle sale cinematografiche già a partire dal 6 marzo, però).

Secondo gli analisti, Captain Marvel sarà un gran successo nel suo primo week-end di programmazione si prevede un'apertura nei primi tre giorni di programmazione tra i 140 ed i 180 milioni di dollari. Niente di strano se si pensa che marzo ha ospitato tre primi week-end di programmazione molto alti come La bella e la bestia (174.8 milioni), Batman v Superman: Dawn of Justice (166 milioni) e Hunger Games (152.5 milioni). Senza contare che tutto l'hype generato da Avengers: Endgame potrebbe influire, e non poco, sugli incassi del film stand-alone del personaggio che, sappiamo, avrà un ruolo fondamentale nella pellicola in uscita a fine aprile.

"Le prevendite sono alle stelle perché Captain Marvel è un film di grosso impatto per i Marvel Studios, uno di quelli che i suoi fan attendono di vedere da dieci anni" ha spiegato Erik Davis di Fandango. Se questo si trasformerà in verità, lo sapremo sicuramente durante quel primo week-end di programmazione.

In una nota a margine (ma non troppo), da segnalare le dichiarazioni del produttore Jonathan Schwartz. Negli ultimi si è molto dibattuto sul ruolo di Jude Law (sarà Mar-Vell o sarà Yon-Rogg) e, sebbene Schwartz non abbia confermato o smentito nessuno dei due ruoli, ha però affermato che Yon-Rogg ci sarà nella pellicola: "Yon-Rogg ci sarà, certo. E' un personaggio importante per la mitologia di Carol Danvers". Chi lo interpreterà? Chissà...