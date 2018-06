Primi pronostici per Ant-Man and the Wasp, nuovo cinecomic dei Marvel Studios

Tra poche settimane (da noi dovremo aspettare agosto inoltrato) debutterà in USA Ant-Man and the Wasp, nuova pellicola dei Marvel Studios dedicata ai due micro-eroi per eccellenza del Marvel Cinematic Universe.

Dopo le impressionanti cifre di Black Panther e Avengers: Infinity War quest'anno, i Marvel Studios non dovranno aspettarsi, però, un altro miliardo da Ant-Man and the Wasp che, come giusto che sia, si comporterà in maniera più soft al box-office mondiale.

Il primo Ant-Man, uscito nell'estate del 2015 sulla scia di Avengers: Age of Ultron, incassò in madrepatria 180.2 milioni di dollari, di cui 57.2 soltanto nel week-end d'apertura. Secondo i primi pronostici, Ant-Man and the Wasp supererà questi dati e sorprenderà - non poco - la Marvel. Secondo gli analisti, la pellicola debutterà in USA con circa 75 milioni di dollari, che è sicuramente un dato molto più alto di quello del suo predecessore, segno evidente che il personaggio - anche vista la sua partecipazione a Captain America: Civil War - si è guadagnato la stima del pubblico e che il film, nonostante non abbia la stessa portata di Infinity War o l'effetto novità di Black Panther, ha generato hype a sufficienza negli spettatori.

Ovviamente non resta che attendere i dati ufficiali quando il film arriverà sul grande schermo questo luglio.