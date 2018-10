Primi potenziali dettagli sulla storia di Birds of Prey

Come annunciato da tempo dalla Warner Bros. Pictures, il film dedicato alle Birds of Prey sarà uno dei prossimi cinefumetti ispirati ai comics della DC Comics e lo studio ha già fissato la sua data di uscita per il 2020.

Ora Revenge of the Fans svela dei nuovi potenziali dettagli sulla trama del film che - ricordiamo - per ora sono tutt'altro che confermati. Dunque prendete ciò che segue con 'le pinze' e vi consigliamo di non leggere, in ogni caso, se volete evitare potenziali spoiler sul cinecomic.

ATTENZIONE! SPOILER!

In Birds of Prey, spiega il sito, si intrecceranno le storie di quattro personaggi: Harley Quinn (Margot Robbie) che cerca di continuare la sua vita lontano dal Joker (che, secondo il sito, verrà menzionato ma non lo vedremo su schermo); la Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), che era un'assassina al soldo del villain Maschera Nera ma dopo aver scoperto che è stato lui ad aver ucciso i suoi genitori gli dà la caccia; Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), una cantante che combatte il crimine di notte; e Renee Montoya che, invece, è sulle tracce della Cacciatrice e di Black Canary per via dei cadaveri che si lasciano dietro.

Ciò che le unirà sarà, come già detto, la giovanissima Cassandra Cain che verrà rapita da Roman Sionis/Maschera Nera. Stando al sito, Maschera Nera pensa che la Cain possa essere 'la killer perfetta' e un buon rimpiazzo per la Cacciatrice. Secondo il sito, la Cain ricorderà molto la X-23 di Logan - The Wolverine, ovviamente senza poteri, e che, come per il film su Wolverine, anche Cassandra Cain parlerà pochissimo e sarà piuttosto silenziosa.

Revenge of the Fans afferma che il trio (Quinn, Cacciatrice e Black Canary) salveranno la Cain prima della fine del terzo atto, con il finale impostato con una grossa battaglia tra Maschera Nera ed i suoi alleati e le antieroine. Inoltre Renee Montoya capirà che le tre non sono poi cosi tanto 'cattive' come pensava e deciderà di allearsi con loro.

Ricordiamo che tali dettagli sono tutt'altro che confermati e, inoltre, il sito spiega di aver sentito anche di un possibile cameo "epico" nel corso della pellicola ma di non poterlo confermare al momento.