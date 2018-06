Primi potenziali dettagli sull'arco narrativo di Cheetah in Wonder Woman 1984

Come saprete, le riprese di Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins sono ufficialmente iniziate, ed infatti già sono arrivati in rete - in queste ore - video e scatti dal set allegate a foto ufficiali diffuse dalla filmaker su Twitter.

Adesso arrivano i primi potenziali dettagli (non confermati, ovviamente) sul ruolo della villain della pellicola, Cheetah, che sarà interpretata dall'attrice Kristen Wiig. Come svelato dall'autorevole Vulture, la direzione presa con il personaggio nel sequel sarà molto simile alla recente incarnazione a fumetti del personaggio.

Infatti la Wiig dovrebbe interpretare la Dr. Barbara Ann Minerva in Wonder Woman 1984, un'archeologa che vende l'anima in cambio di abilità soprannaturali. Come affermato da Vulture, l'arco narrativo di Minerva/Cheetah sarà molto simile al fumetto e vedrà la Dottoressa essere prima amica di Diana Prince (Gal Gadot), per poi diventarne sua nemica in seguito. "Tenterà di emulare Wonder Woman, per poi provare ad usurparla" afferma il sito. Sicuramente una direzione interessante per la storica villain dell'amazzone guerriera dei fumetti della DC Comics e, soprattutto, molto fedele alle pagine del comic-book originale!

La Gadot riprenderà i panni della supereroina per eccellenza di casa DC in questo atteso sequel dell'acclamato film di Patty Jenkins uscito nell'estate del 2017. Accanto a lei, oltre alla Wiig, anche Pedro Pascal e Chris Pine; il film debutterà a novembre 2019.