Primi potenziali dettagli sul villain di Spider-Man: Homecoming 2

Mentre scopriamo le location in cui verrà girato Spider-Man: Homecoming 2 (titolo ovviamente, provvisorio), ecco che debuttano in rete i primi potenziali dettagli sul villain che dovrà affrontare l'Uomo Ragno nel film.

Sappiamo già che la produzione sta cercando una ragazza per interpretare una femme fatale nella pellicola (secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe trattarsi - addirittura - di Spider-Woman), ma ora il That Hashtag Show afferma che i Marvel Studios è alla ricerca di una persona tra i 30 e i 45 anni per interpretare un villain dalle 'idee elevate'. Potremmo fare tante speculazioni su chi possa essere, ma a complicare il tutto è la Marvel Stessa che, secondo i report, avrebbe aperto il casting non solo ad attori di tutte le etnie ma anche di entrambi i sessi!

Non solo, lo studio è alla ricerca di un giovane attore di età compresa tra i 18 e i 24 anni, di tutte le etnie, per interpretare un personaggio 'chiave' nel liceo di Peter Parker. E' possibile che questo ragazzo sia in qualche modo legato alla figura del villain, con la possibilità di avere una sorta di rapporto figlio/padre o, visto il casting call, madre/figlio.

Il film arriverà nei cinema a luglio 2019.