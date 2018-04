Primi potenziali dettagli sul film dedicato a Vedova Nera: con chi farà squadra?

Ormai è più che confermato. Sebbene non abbia una data di uscita e nemmeno un regista coinvolto, i Marvel Studios stanno sviluppando una pellicola stand-alone totalmente dedicato al personaggio della Vedova Nera di Scarlett Johansson.

Ed i primi potenziali dettagli provengono da That Hashtag Show. Secondo un rumor (non confermato) del sito, il film dedicato alla Vedova Nera vedrà Natasha Romanoff vivere negli Stati Uniti d'America 15 anni dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Stiamo parlando dei primi anni 2000, ergo sara ambientato più di qualche anno prima di Iron Man 2 (ambientato o, comunque uscito nel 2010).

Quel periodo di tempo, ovviamente, apre a svariate possibilità ed opzioni e molti fan vorrebbero vedere il famigerato "Budapest" al fianco di Occhio di falco, citato nel primo The Avengers; invece, secondo il That Hashtag Show, la pellicola attualmente in sviluppo prevede una sorta di team-up (oppure no?) con il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan.

Chiaramente attendiamo conferme riguardo questa voce di corridoio e vi consigliamo di prendere questo con le 'pinze'.

Il film dedicato al personaggio di Natasha Romanoff, che sarà ambientato all'interno del Marvel Cinematic Universe sempre più in espansione, non ha una data di uscita fissata ma secondo alcuni rumor potrebbe essere uno dei tre film della Marvel previsti per il 2020.