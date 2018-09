Primi potenziali dettagli sul film dedicato a Supergirl, Reed Morano è interessata

Come saprete da svariato tempo, la Warner Bros. Pictures e la DC Entertainment stanno sviluppando una pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Supergirl, un progetto a cui stanno puntando, dandogli priorità assoluta.

Adesso The Playlist sembra fornire i primissimi dettagli sulla trama della pellicola. A quanto pare il film sarà ambientato negli anni '70, il che renderà impossibile una comparsata del Superman di Henry Cavill (al centro di svariati rumor sul suo possibile ritorno o 'licenziamento' dal ruolo in questi giorni). Ovviamente questa mossa andrebbe a 'compromettere' la continuity dell'Universo Cinematografico DC Comics rendendo, di fatto, Supergirl la prima supereroina Kryptoniana conosciuta sulla Terra e in attività per più di 50 anni prima dell'avvento di suo cugino Clark Kent.

Anche se le indiscrezioni potrebbero cambiare (lo script è ancora in fase di lavorazione), sembra che Supergirl possa affrontare Brainiac nel suo film stand-alone.

Intanto Reed Morano, la regista che i rumor vorrebbero come alla guida della pellicola, nega il suo coinvolgimento ma afferma: "Non so se accadrà mai, ma mi piace l'idea di fare qualcosa di nuovo ogni volta dunque non direi di no ad una cosa del genere. Se trovassi una ragione particolare per fare Supergirl, allora mi piacerebbe farlo". Non resta che attendere ulteriori sviluppi futuri...