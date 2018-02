Primi incassi per Black Panther in UK, Feige parla del film, del budget e del sequel

Black Panther ha ufficialmente iniziato la sua corsa al botteghino internazionale, in attesa degli Stati Uniti d'America dove, secondo i pronostici, potrebbe fare un incasso da record per il mese di febbraio.

Nel Regno Unito, intanto, ha incassato ben £2.667 nel primo giorno di programmazione, battendo l'opening week-end di Cinquanta sfumature di Rosso: è al momento, in UK, il film del 2018 ad aver incassato di più nel primo giorno di apertura.

Intanto, parlando in una nuova intervista, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato della pellicola: "Sapevamo sin dall'inizio che un giorno avremmo introdotto Pantera Nera. Abbiamo sempre spiegato che, con il Marvel Cinematic Universe, vogliamo riproporre tutte le sfaccettature dell'Universo Marvel. Alla fine di Iron Man 2, quando Nick Fury porta Tony Stark in una base segreta dello S.H.I.E.L.D., una delle mappe dietro di loro mostra il Wakanda. In Avengers: Age of Ultron parliamo del vibranio e Bruce Banner pronuncia male Wakanda. Abbiamo sempre inserito dei rimandi sapendo che, se avessimo continuato a produrre film, Pantera Nera avrebbe debuttato prima o poi sul grande schermo. Ed è in Civil War che lo ha fatto".

Feige ha anche confermato che il budget di Black Panther è sicuramente più grande di quello di altri film Marvel: "E' una storia grande che ha necessità di essere raccontata in maniera grande, per tutte le ragioni culturali e politiche di cui parla la gente, ma anche perché è un lato dell'Universo Marvel cosi ricco da anni. Volevamo rendergli giustizia e abbiamo avuto la Disney, e persone come Bob Iger e Alan Horn, che ci hanno supportato al cento per cento".

E riguardo un sequel? "Diciamo sempre di lavorare un film alla volta. Se hai delle buone idee, mettile nel film che stai facendo. Se non lo fai, potresti non avere una seconda possibilità" spiega il presidente "Detto questo, Pantera Nera è in giro nei fumetti da molti anni e ci sono tante storie da raccontare. Spero che Ryan Coogler torni alla regia, lo vorrei assolutamente nuovamente alla guida del sequel".