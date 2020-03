Ecco i primi film del catalogo Disney+ in Italia: confermato Avengers: Endgame

Con un comunicato ufficiale, la divisione italiana della Disney ha rivelato i primi titoli delle pellicole che andranno a comporre il catalogo italiano di Disney+, il cui lancio come noto è previsto per il prossimo 24 marzo. Tra i film, confermati anche Avengers: Endgame e Avatar.

25 originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7mila episodi. Questa la line-up con cui si presenta Disney+ in Italia dal 24 marzo 2020, quando i fan di tutte le età avranno modo di sperimentare gli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva. Di seguito i dettagli per quanto riguarda l'offerta in campo cinematografico.

Marvel: Dal lancio di Disney+, i fan dei supereroi avranno accesso a oltre 30 film Marvel - tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther.

Star Wars: saranno disponibili tutti i film della saga, con tutta probabilità fino a Solo: A Star Wars Story (dato che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker deve ancora approdare in home video e in digital download).

Pixar: Saranno disponibili i classici dell’animazione cinematografica contemporanea di Pixar come Wall•E, Toy Story, Monsters & Co, Up, Ratatouille, assieme a cortometraggi inediti come Vita da lampada.

National Geographic: documentari come Free Solo (premio Oscar per il miglior documentario), come Science Fair (premiato al Sundance Film Festival) e lo straordinario affresco naturale di Into the Okavango.

Classici Disney: Gli abbonati a Disney+ potranno anche accedere per la prima volta a tutti gli storici tesori Disney: grandi classici come Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta, accanto a recenti blockbuster come Frozen o Aladdin.

Poi ancora film originali come Stargirl (un’originale storia di formazione basata sul romanzo omonimo) e Timmy Frana (un delizioso film tratto dal best-seller internazionale omonimo, con la regia del premio Oscar Tom McCarthy, presentato all’ultimo Sundance Film Festival). A tutti questi titoli si affiancherà il meglio del cinema hollywoodiano, con film di culto come Mary Poppins, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre uomini e un bebè, Sister Act e Avatar; successi recenti come Ralph Spacca Internet e l'adattamento di Tim Burton di Dumbo; prime visioni assolute come Togo: Una Grande Amicizia con il 4 volte candidato all’Oscar Willem Dafoe e il remake di Lilli e il vagabondo.

Fino al 23 marzo è possibile abbonarsi a Disney+ al prezzo di lancio di €59,99, equivalenti a circa €5 al mese.