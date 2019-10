Ecco i primi dettagli sul reboot di Disney+ di Mamma, Ho Perso l'Aereo

Ad agosto la Disney ha annunciato di essere al lavoro su un reboot di Mamma, Ho Perso l'Aereo, commedia cult degli anni '90 scritta da John Hughes e diretta da Chris Columbus.

Ora emergono finalmente i primi dettagli sul film: il reboot racconterà la storia di una coppia (apparentemente marito e moglie) che entrano in rotta di collisione con un ragazzino di nome Max, reo di aver rubato qualcosa dalla loro casa.

Max viene descritto come un bambino energico di nove anni, spiritoso e con un lato birichino. Dimostra molta maturità per un bimbo della sua età ed è in grado di conversare facilmente con gli adulti, ma soprattutto è in grado di mandarli fuori di testa. Come il protagonista del film originale, però, dimostrerà di avere un animo gentile e gran cuore.

Le fonti dicono che lo studio è alla ricerca di un nome importante per la parte della protagonista femminile, mentre Dan Mazer (Who Is America?) è attualmente in trattative per dirigere una sceneggiatura scritta dai veterani del Saturday Night Live Mikey Day e Streeter Seidel.

Hutch Parker (Logan) e Dan Wilson (Patriots Day) stanno producendo il progetto, con le riprese che dovrebbero partire a febbraio 2020.

Per altri approfondimenti, scoprite cosa ne pensa Macaulay Culkin del reboot di Disney+.