I primi dettagli sul Last Night in Soho, il nuovo horror di Edgar Wright

Nel mese di settembre, Edgar Wright ha annunciato di aver terminato la produzione di Last Night in Soho, il suo nuovo progetto cinematografico. Progetto che sinora è rimasto un oggetto misterioso e che pian piano inizia a delinearsi. Wright insieme a Focus Features ha svelato alcuni dettagli della nuova pellicola del regista di Baby Driver.

Per il momento è stata confermata l'ambientazione londinese e alcuni membri del cast, fra cui Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie, che saranno i protagonisti. Insieme a loro anche Matt Smith.

Il giornalista di Empire, Ben Travis, scrive sul magazine che 'gran parte del film di Wright è ambientato nella Londra degli anni '60, un'epoca nella quale il suo personaggio principale, Eloise (Thomasin McKenzie), è ossessionato, e attraverso una misteriosa connessione con il personaggio di Anya Taylor-Joy, tornerà a vivere'.



"Esiste qualcosa in comune con il personaggio principale in quanto anche io sono afflitto dalla nostalgia per un decennio che non ho vissuto. Pensi alla Londra degli anni '60. Come sarebbe? E la realtà del decennio non è forse quella che lei immagina. Occorre fare attenzione a ciò che si desidera".

I dettagli su Last Night in Soho forniti da Empire delineano un quadro che prevede un horror arricchito da una sorta di viaggio nel tempo. Non è ancora stato rivelato in che modo possa esserci questa connessione tra il personaggio di McKenzie e quello di Taylor-Joy.

Per le influenze sul film, Wright ha citato titoli come Repulsione di Roman Polanski e A Venezia... un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg.

Il cast del film comprende anche Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham. Matt Smith ha paragonato il film a quelli di Tarantino e la prima immagine ha preannunciato un horror terrificante.