Su Prime Video è uscito Shin Kamen Rider, nuovo film di Hideaki Anno

Sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video è disponibile l'attesissimo Shin Kamen Rider, nuovo film live-action scritto e diretto dal maestro giapponese Hideaki Anno, mitico creatore della saga di Neon Genesis Evangelion.

Anche noto in Italia col titolo internazionale di Shin Masked Rider, il film di genere tokusatsu appartiene non solo alla serie di Kamen Rider, creata da Shōtarō Ishinomori e prodotta dalla Toei, e che festeggia il cinquantesimo anniversario proprio con questa pellicola, ma è anche il terzo capitolo della 'saga Shin' di Hideaki Anno iniziata con Shin Godzilla e proseguita con Shin Ultraman in collaborazione con Shinji Higuchi.

Shin Kamen Rider è anche un remake della serie originale del 1971, e segna il ritorno di Hideaki Anno al live-action dopo Shin Godzilla del 2016), ed è anche il primo film del personaggio di Kamen Rider distribuito ufficialmente in Italia. La trama segue Hongo Takeshi, che si sveglia e scopre di essere stato trasformato in un ibrido cyborg cavalletta: ora è il Cavaliere Mascherato e deve combattere la misteriosa organizzazione malvagia Shocker per proteggere l'intera umanità.

