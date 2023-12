Prime Video svela il trailer di Ragazzi-madre: L'Iliade, il film dedicato ad Achille Lauro

Dopo il film di Dario Argento con Salmo e Noyz Narcos, la piattaforma di streaming on demand Prime Video torna nel mondo della musica italiana con Ragazzi-madre: L'Iliade, il docufilm dedicato alla vita e alla carriera di Achille Lauro.

Il film, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da domani 14 dicembre 2023, racconta dieci anni di carriera, un'Iliade di battaglie nella strada che l'ha portato alla sua consacrazione. Da icona Urban a Rockstar e spregiudicato personaggio dello spettacolo, Achille Lauro è tra gli artisti più popolari e apprezzati degli ultimi anni: dopo l’affermazione definitiva con il brano Rolls Royce durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo, il cantante ha collezionato un successo dopo l’altro, grazie a singoli come Me ne frego (doppio disco di Platino), 16 marzo (doppio Platino), Domenica (disco di Platino) e Bam Bam Twist (tre volte Platino).

Oggi imprenditore di successo, dieci anni fa ragazzo-madre di amici e figli di nessuno dell’estrema periferia romana dov’è cresciuto: il racconto di un viaggio ambizioso dal nulla al successo, diretto personalmente da Achille Lauro e prodotto da De Marinis Group.

