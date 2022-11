Prime Video promette: Amazon porterà al cinema 15 film Original ogni anno

A quanto pare, Amazon è pronta ad investire anche nelle sale cinematografiche e ha in programma di iniziare a distribuire i propri film Original anche al cinema.

Secondo un rapporto di Bloomberg, infatti, Amazon prevede di spendere oltre 1 miliardo di dollari all'anno per film destinati ad essere distribuiti nelle sale. Nello specifico, il rapporto indica che l'obiettivo della società sarà quello di realizzare dai 12 ai 15 film all'anno per portarli al cinema, una manovra che cerca il più grande impegno verso le sale cinematografiche da parte di una società di streaming. Stando al rapporto, la strategia effettiva non è stata ancora finalizzata e la produzione di film destinati all'uscita nelle sale crescerà nel tempo, a partire da un numero minore di film in uscita al cinema già dal prossimo anno.

Il guardare verso la sala cinematografica da parte di Amazon segna - o segnerebbe - una grande presa di posizione rispetto alla maggior parte dei servizi di streaming, incluso Netflix, che sta portando film sempre in meno sale e per sempre meno tempo - un recente esempio è il sequel di Knives Out, Glass Onion che esce nelle sale solo per una settimana prima di andare in streaming su Netflix dal 23 dicembre. Stessa cosa per Pinocchio di Guillermo Del Toro, che addirittura sarà al cinema per soli cinque giorni: uscirà il 4 dicembre nelle nostre sale, e approderà su Netflix il 9 dicembre.

Che si tratti finalmente di una buona notizia per gli operatori cinematografici? Le azioni di AMC e Cinemark, non a caso, sono entrambe aumentate in seguito alla notizia dei piani di Amazon. Naturalmente vi terremo aggiornati.