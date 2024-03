Prime Video a lavoro su un thriller originale nato da un'idea di Kim Kardashian

Amazon MGM Studios lavorerà ad un thriller ancora senza titolo di Kim Kardashian, con la miliardaria imprenditrice pronta a partecipare al film come attrice e produttrice, in base a quanto riporta The Wrap. La sceneggiatura sarà affidata a Natalie Krinsky, co-produttrice con Kardashian e Bruna Papandrea di Made Up Stories.

Al momento non si conoscono i dettagli della trama, e il progetto nasce da un'idea originale di Krinsky scritta per Kardashian.



Non ci sono informazioni sulla distribuzione del progetto in streaming o nelle sale. Si tratta del secondo lavoro di Kim Kardashian nell'ultimo anno dopo The Fifth Wheel.

In quest'ultimo film, co-scritto da Paula Pell, Kim Kardashian farà parte di un cast corale tutto al femminile.

Nel corso degli anni, l'imprenditrice ha recitato in diversi prodotti per il cinema e la tv; Kim Kardashian è stata protagonista di American Horror Story: Delicate di Ryan Murphy.



Dopo l'uscita degli episodi della serie antologica creata dal celebre produttore tv di Glee, American Crime Story e molti altri franchise, i fan hanno recensito la performance di Kim Kardashian, che interpreta Siobhan Corbyn, al fianco di Emma Roberts, Matt Czuchry e Cara Delevingne, nella dodicesima stagione dello show.

In passato, Kim Kardashian ha recitato anche in Disaster Movie, Zoolander 2 e Ocean's 8 per il cinema, oltre alle varie partecipazioni sul piccolo schermo in Drop Dead Diva, 2 Broke Girls e How I Met Your Mother.