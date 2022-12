Prime Video, tutti i film in uscita a gennaio 2023: c'è pure Justice League di Zack Snyder

In queste ore Prime Video ci ha comunicato l'elenco completo tutti i film in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand a gennaio 2023, tra novità, prime e seconde visioni.

A spiccare ne lungo elenco - che potete trovare qui sotto - è certamente Justice League di Zack Snyder, la versione director's cut da quattro ore e con formato 4:3 del cinecomix DC uscito originariamente nel 2017, ma anche Fast & Furious 9. Ecco la lista completa:

Prime e seconde visioni:

I Croods 2 - Una nuova era | 1 gennaio

Freaky | 9 gennaio

Fast & Furious 9 - The Fast Saga | 11 gennaio

Un mondo sotto social | 23 gennaio

Spirit - Il ribelle | 31 gennaio

Tutti gli altri film:

Se mi lasci ti cancello | 1 gennaio

3 Days to Kill | 1 gennaio

Lo chiamavano Trinità... | 1 gennaio

...Altrimenti ci arrabbiamo! | 1 gennaio

Sono solo fantasmi | 1 gennaio

Jurassic World | 1 gennaio

Jurassic Park III | 1 gennaio

Il mondo perduto - Jurassic Park | 1 gennaio

Jurassic Park | 1 gennaio

Das schweigende Klassenzimmer | 1 gennaio

I ragazzi della 56a strada | 1 gennaio

Espiazione | 1 gennaio

The Look of Love | 1 gennaio

Irréversible | 1 gennaio

Come un gatto in tangenziale | 1 gennaio

Insomnia | 4 gennaio

Shutter Island | 4 gennaio

Bad Boys for Life | 4 gennaio

Nella tana dei lupi | 5 gennaio

Quo vado? | 8 gennaio

Paterson | 10 gennaio

Al posto tuo | 10 gennaio

The Jacket | 10 gennaio

Perfetti sconosciuti | 11 gennaio

Gurren Lagann - The Movie 01 - Childhood’s End | 15 gennaio

Gurren Lagann - The Movie 02 - The Lights in the Sky Are Stars | 15 gennaio

Una festa esagerata | 15 gennaio

Inception | 15 gennaio

Zack Snyder's Justice League | 15 gennaio

The Lodge | 16 gennaio

Il ragazzo invisibile | 16 gennaio

Tiramisù | 25 gennaio

Inoltre, nel mese di gennaio andranno a scadere i seguenti film, che usciranno dal catalogo:

È per il tuo bene | fino al 1 gennaio

Infinite | fino al 7 gennaio

Demon Slayer: il treno Mugen | fino al 12 gennaio

Sai tenere un segreto? | fino al 19 gennaio

