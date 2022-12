Prime Video, per le feste arrivano 2 cult italiani: Natale a Miami e Vacanze di Natale 95

Oltre a tutta la saga cinematografica di Harry Potter, per le festività di fine 2022 Prime Video si prepara ad accogliere in catalogo tanti film a tema natalizio, con in pompa magna gli intramontabili cinepanettoni Natale a Miami e Vacanze di Natale 95.

Per i lettori più giovani - ma anche per noi vecchietti dalla memoria ormai decadente - Vacanze di Natale 95 è il primo cinepanettone diretto da Neri Parenti ed è oggi considerato un classico della commedia all'italiana degli anni '90: tra le curiosità, visto che siamo in aria di James Cameron, segnaliamo la presenza di un'action figure di Terminator 2 Il giorno del giudizio con Arnold Scharzenegger, e vi sveliamo anche la mancata partecipazione di Charlize Theron: ebbene si, non tutti lo sanno ma la futura premio Oscar - allora giovane in erba - era stata scritturata per un ruolo in Vacanze di Natale 95 ma poco prima delle riprese si ruppe una gamba e fu costretta a dare forfait.

L'altro titolo, Natale a Miami, sempre diretto da Neri Parenti e uscito nel 2005, rappresenta per i millennials uno dei cinepanettoni simbolo del nuovo secolo (insieme a Natale sul Nilo) ma è passato alla storia del cinema nostrano soprattutto perché rappresenta l’ultimo capitolo del sodalizio tra Christian De Sica e Massimo Boldi: la coppia tornò solo nel 2018 con il film Amici come prima. Una curiosità? Il film incassò la bellezza di 21 milioni di euro, uno dei più grandi successi del duo comico.

A proposito di cinepanettoni, vi ricordiamo che sempre su Prime Video troverete il nuovo film Improvvisamente natale, con protagonista Diego Abatantuono.