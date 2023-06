Prime Video, L'estate più calda: trailer bollente sulle note di Francesca Michielin

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato oggi il nuovo film Original italiano L’Estate più Calda, commedia romantica che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 6 luglio.

Interpretato da Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Nino Frassica e Stefania Sandrelli, il film è una storia d’amore fra due ragazzi profondamente idealisti, con la didascalia del trailer pubblicato e disponibile all'interno dell'articolo che anticipa: "Estate, amore, intrighi e cose che però non possiamo ancora dirvi".

L'Estate più Calda è diretto dal regista Matteo Pilati ed è prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Da segnalare anche che il nuovo singolo di Francesca Michielin, “Fulmini addosso” (Columbia Records/Sony Music Italy), in uscita dal 9 Giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, rappresenta anche il brano originale della colonna sonora de L’Estate più Calda: la cantate, cantautrice e polistrumentista italiana, si presta ancora una volta a colonne sonore cinematografiche.

