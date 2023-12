Prime Video, che colpo: Bradley Cooper e Christian Bale per un nuovo film di spie

Mentre Netflix continua a puntare su Ryan Gosling, gli Amazon Studios decidono di affidarsi a Bradley Cooper e a Christian Bale, protagonisti del nuovo film spionistico Best of Enemies.

In queste ore è stato infatti confermato che Amazon e MGM Studios hanno vinto i diritti di Best of Enemies, adattamento dell'omonimo romanzo thriller di spionaggio che avrà per protagonisti Bradley Cooper e Christian Bale, con una sceneggiatura firmata da Eric Warren Singer e la produzione di Charles Roven per Atlas Entertainment: tutti questi nomi hanno già lavorato insieme oltre dieci anni fa per l'acclamato American Hustle di David O. Russell. Per la regia di Best of Enemies si mormora anche il nome di Bradley Cooper, che sta suscitando entusiasmi per la sua ultima fatica Maestro, ma non è stata ancora presa una decisione finale in merito.

Best of Enemies è stato corteggiato anche da Netflix e Warner Bros, con un accordo a sette cifre. Amazon, che ha vinto la guerra di offerte, garantirà un'uscita nelle sale per il film, che sarà basato sul libro Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War di Eric Dezenhall e Gus Russo: pubblicato da Hachette Twelve nel 2018, il libro racconta la storia dell'agente della CIA Jack Platt (Cooper) e dell'agente del KGB Gennady Vasilenko (Bale), una coppia di spie della Guerra Fredda che hanno sviluppato un'improbabile amicizia in un momento in cui avrebbero dovuto essere nemici.

Un ritorno alle atmosfere de Il ponte delle spie di Steven Spielberg? Sicuramente, visti i nomi coinvolti, sarà un progetto da tenere d'occhio.