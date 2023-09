Su Prime Video un nuovo film di fantascienza perfetto per i fan de La casa di carta

Se siete rimasti intrigati dal nuovo horror fantascientifico Nessuno ti salverà, in arrivo su Disney+, vi segnaliamo che la piattaforma di streaming on demand Prime Video si prepara a rispondere per le rime con il nuovo thriller sci-fi Awareness.

Come mostrato nel trailer ufficiale disponibile all'interno dell'articolo, la storia di Awareness segue Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società e che è in grado di manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Utilizza questo potere per sopravvivere, organizzando piccole truffe, ma quando uno dei suoi imbrogli va storto, Ian perde il controllo delle sue capacità in pubblico e diventa il bersaglio di due organizzazioni rivali, ognuna delle quali desidera sfruttare i suoi poteri per i propri scopi.

Diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc) e interpretato da Carlos Scholz (Toy Boy, Feria - La luce più scura), Pedro Alonso de La casa di carta, María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon). Awareness sarà presentato al Sitges Film Festival e sarà disponibile su Prime Video dall’11 ottobre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

