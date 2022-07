Prime Video annuncia Ipersonnia: nuovo film di fantascienza italiano con Stefano Accorsi!

Oltre allo spin off televisivo Me contro te La famiglia reale, in queste ore Prime Video ha annunciato anche il film Ipersonnia, nuovo Original con protagonista Stefano Accorsi.

Ipersonnia è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro prossimo dove le prigioni non esistono più solo un ricordo: ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo potenzialmente infinito, il cosiddetto 'ipersonno', un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte ad un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e che costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.

Diretto da Alberto Mascia, scritto da Mascia e Enrico Saccà, Ipersonnia è interpretato da Stefano Accorsi e include nel cast anche Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere e Stefano Sardo, il film è una produzione Ascent Film e Nightswim e sarà disponibile su Prime Video entro la fine del 2022. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli.

