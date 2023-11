Prime Video: se siete abbonati non potete perdervi il nuovo horror Romancero

In attesa del film natalizio Elf Me, su Prime Video continuano i festeggiamenti della Notte di Halloween 2023 grazie all'uscita in esclusiva, prevista per oggi venerdì 3 novembre, del nuovo horror Romancero.

Romancero è un thriller soprannaturale scritto da Fernando Navarro (Venus, Verónica) e diretto da Tomás Peña, parte del collettivo Manson. La storia segue Cornelia (Matic), una ragazza a cui è stata rubata l'infanzia, e di Jordan (Cocola), che non è un ragazzo ma nemmeno un uomo: i protagonisti sono due giovani indifesi in fuga dalle forze dell’ordine, da potenti creature soprannaturali e da loro stessi. Romancero è la storia di questa fuga, dei perseguitati e dei persecutori, ambientata in un’Andalusia deserta e crudele, tanto reale quanto mitica, durante una notte da incubo afflitta da demoni, streghe e bevitori di sangue.

Per la realizzazione del film, Fernando Navarro e Tomas Peña hanno attinto a fonti diverse come i fumetti, la letteratura gotica, le storie di streghe, fantasmi e creature, ma anche alla poesia di Federico García Lorca e all'esoterismo, inserendo il tutto in un'ambientazione suggestiva nella quale i cliché della Spagna rurale convivono con creature soprannaturali, apparizioni spettrali, violenza, vendetta, redenzione e amore. Il cast è composto da Sasha Cocola (Techo y comida, Los hombres de Paco), Elena Matic, Ricardo Gómez (El sustituto, Cuéntame cómo pasó), Guillermo Toledo (Los favoritos de Midas, 7 vidas), Belén Cuesta (La trinchera infinita, La llamada), Julieta Cardinali (Il regno, Maradona - Sogno Benedetto) e Alba Flores (La casa di carta, Vis a vis).

