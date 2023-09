Prime Video: 5 nuovi film in uscita streaming da tenere d'occhio se siete abbonati

Siete abbonati alla piattaforma di streaming on demand Prime Video e, dopo aver dato un'occhiata a questa nuova serie tv thriller, state cercando altri contenuti in uscita?

Niente paura, oggi vi presentiamo 5 nuovi film in arrivo in streaming su Prime Video nei prossimi mesi da segnare sulla vostra lista di cose da vedere:

Il migliore dei mondi : Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. Diretto da Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), Danilo Carlani e Alessio Dogana, il film ha come protagonisti Marcello Macchia, Pietro Sermonti e Martina Gatti. In arrivo nel 2023.

