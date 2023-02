Prime Video: 5 film imperdibili da guardare in compagnia a San Valentino

Per la festa di San Valentino 2023, la piattaforma di streaming on demand Prime Video propone ai suoi abbonati tantissimi titoli per sognare, ridere e commuoversi nel segno dell’amore.

Dal vastissimo catalogo della piattaforma, abbiamo selezionato questi 5 film da guardare a San Valentino. Li trovate nell'elenco qui sotto:

LICORICE PIZZA - L'esperienza unica del primo amore è al centro di Licorice Pizza, scritto e diretto da Paul Thomas Anderson. Nella San Fernando Valley degli anni '70, Alana Kane e Gary Valentine nascono, crescono e si innamorano (cliccate qui per scoprire il significato di Licorice Pizza)

DIRTY DANCING - Cult degli anni '80 con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Nell'estate del '63, la famiglia Houseman è in vacanza e la figlia minore e prediletta Frances, detta "Baby", rimane affascinata dal maestro di ballo Johnny e viene travolta dai ritmi del mambo (proposito, sapete che sta per arrivare il sequel di Dirty Dancing?)

NOTTING HILL - Il film romantico per eccellenza con Hugh Grant e Julia Roberts racconta di William Tacker, proprietario di una piccola libreria di Londra. La sua vita è tranquilla e monotona, fino a quando la più famosa attrice del mondo, Anna Scott, entra nella sua libreria.

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO - Tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen nell'Inghilterra di fine Settecento, racconta la storia di Elisabeth Bennet (Keira Knightley) e delle sue quattro sorelle in cerca di marito. Lizzie però non vuole sposarsi, finché non incontra il ricco e orgoglioso Mr. Darcy, che si innamora perdutamente di lei.

IO PRIMA DI TE - Tratto dal best-seller di JoJo Moyes, Io prima di te è un film romantico su una giovane ragazza che nella vita non ha troppe pretese, in cerca di lavoro viene assunta come badante di un ricco londinese paralizzato dopo un incidente. Questo incontro stravolgerà le loro esistenze.

Quali di questi titoli non avete mai visto, e quali vorreste rivedere sempre con piacere? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.