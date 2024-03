Prime Video: 4 nuovi film da vedere in streaming sullo Store nel mese di aprile 2024

Dopo le 5 serie tv in arrivo su Paramount+ ad aprile 2024, diamo anche uno sguardo a come si arricchirà il catalogo della piattaforma di streaming on demand Prime Video.

Qui sotto, potete trovare 4 nuovi film in arrivo su Prime Video ad aprile 2024, e che saranno disponibili sullo Store per il noleggio o l'acquisto digitale:

Madame Web - 2 aprile : il film racconta la storia della nascita di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson veste i panni di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che prevede il futuro. Mentre affronta i demoni del passato, crea un forte legame con tre giovani donne destinate a un glorioso futuro... L’importante è sopravvivere all’insidioso presente.

