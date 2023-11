Prime Video: 4 nuovi film da non perdere in uscita a dicembre 2023

Dopo avervi parlato della 4 nuove serie tv di Prime Video in arrivo a dicembre 2023 sulla piattaforma di streaming on demand di Amazon, diamo un'occhiata anche ai film che usciranno in esclusiva sotto l'albero di Natale di tutti gli abbonati.

Nell'elenco a seguire potete trovare 4 nuovi film Prime Video in uscita a dicembre 2023:

Silver and the Book of Dreams : La diciassettenne Liv si trasferisce a Londra con la madre Ann e la sorellina Mia. Quando Liv incontra il misterioso Henry, tutto cambia: il ragazzo appartiene a un circolo segreto che ha la capacità di sognare a occhi aperti. Adattamento cinematografico basato sul romanzo bestseller di Kerstin Gier. Dall'8 dicembre.

: La diciassettenne Liv si trasferisce a Londra con la madre Ann e la sorellina Mia. Quando Liv incontra il misterioso Henry, tutto cambia: il ragazzo appartiene a un circolo segreto che ha la capacità di sognare a occhi aperti. Adattamento cinematografico basato sul romanzo bestseller di Kerstin Gier. Dall'8 dicembre. Il tuo Natale o il mio 2 : È il periodo più bello dell’anno... ma lo sarà anche per James e Hayley? Il padre di James ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache, per conoscere la nuova fidanzata americana del figlio. Tuttavia, Geoff, il padre di Hayley, ha insistito per gestire la prenotazione per la sua famiglia e qualcosa si è chiaramente perso nella traduzione. Riuscirà la relazione tra Hayley e James a sopravvivere a un altro turbolento Natale in famiglia? Il tuo Natale o il mio 2 vede la partecipazione di Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, Daniel Mays, David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Rhea Norwood e Jane Krakowski. Dall'8 dicembre.

: È il periodo più bello dell’anno... ma lo sarà anche per James e Hayley? Il padre di James ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache, per conoscere la nuova fidanzata americana del figlio. Tuttavia, Geoff, il padre di Hayley, ha insistito per gestire la prenotazione per la sua famiglia e qualcosa si è chiaramente perso nella traduzione. Riuscirà la relazione tra Hayley e James a sopravvivere a un altro turbolento Natale in famiglia? Il tuo Natale o il mio 2 vede la partecipazione di Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, Daniel Mays, David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Rhea Norwood e Jane Krakowski. Dall'8 dicembre. Un piccolo Batman : per un grande Bat-Natale arriva una action comedy animata per famiglie destinata ad entrare a far parte dei classici film sulle feste. Quando il giovane Damian Wayne si ritrova da solo a Wayne Manor la vigilia di Natale, deve trasformarsi in “Little Batman” per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai supercattivi che vogliono rovinare le feste. Dall'8 dicembre.

: per un grande Bat-Natale arriva una action comedy animata per famiglie destinata ad entrare a far parte dei classici film sulle feste. Quando il giovane Damian Wayne si ritrova da solo a Wayne Manor la vigilia di Natale, deve trasformarsi in “Little Batman” per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai supercattivi che vogliono rovinare le feste. Dall'8 dicembre. Buon Natale da Candy Cane Lane: Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere che eleggerà 'la casa con la miglior decorazione natalizia'. Stringerò inavvertitamente un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper per avere più chance di vittoria, ma la magia evocata creerà scompiglio in tutta la città con il rischio di rovinare le feste a tutti. Dall'1 dicembre.

Per altri contenuti guardate il primo poster ufficiale di Un piccolo Batman.