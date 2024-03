Prime Video: 3 film che dovete assolutamente vedere questa settimana

Dopo avervi consigliato 3 film particolarmente interessanti da vedere questa settimana su Netflix, adesso è il turno di Prime Video: proprio in questi giorni il servizio streaming di Amazon ha reso disponibili delle chicche che secondo noi non potete assolutamente perdervi.

In questi giorni si fa un gran parlare della partecipazione di John Cena all’ultima cerimonia degli Oscar: se siete fan del famoso wrestler non potete certo perdervi Ricky Stanicky, nuova fatica di Peter Farrelly, disponibile su Prime Video dal 7 marzo. Come avevamo già scoperto dal trailer di Ricky Stanicky, John Cena interpreta proprio il personaggio che dà il titolo al film. Ma chi è costui? Una figura immaginaria, inventata di sana pianta anni prima da un gruppo di amici e utilizzata furbescamente come diversivo per tirarsi fuori da svariate situazioni scomode e imbarazzanti. Dopo anni di storie inventate, e con le rispettive famiglie che li incalzano per scoprire qualcosa in più su questo fantomatico conoscente, i tre ingaggeranno Rod: un attore in crisi che forse troverà “il ruolo della vita” proprio nel personaggio di Ricky Stanicky…

Se non siete in vena di commedie, potete propendere per l’opera più recente di Jordan Peele, una delle voci più originali del cinema horror contemporaneo. Si tratta di Nope: il film del 2022 racconta la storia dei fratelli Otis e Emerald, gestori di un ranch in cui si addestrano cavalli per produzioni cinematografiche e televisive. La quotidianità dei protagonisti verrà turbata da una serie di eventi inspiegabili, a cominciare dall’assurda morte del padre Otis Senior: che ci sia lo zampino degli extraterrestri? A metà tra thriller e sci-fi, Nope è una delle opere di genere più interessanti degli ultimi anni. Il film è da poco disponibile su Prime Video e se volete approfondire qui trovate la nostra recensione di Nope.

Sempre per restare in tema thriller, vi consigliamo Watcher, film del 2022 con protagonista Maika Monroe e approdato anch’esso su Prime Video da pochi giorni. Protagonista è Julia, una ragazza americana che si è trasferita a Bucarest per seguire il fidanzato, impegnato in un nuovo e prestigioso lavoro. Julia, che passa ore e ore in un appartamento dalle grandi finestre, nota una figura misteriosa che la spia giorno e notte dal palazzo di fronte. Il film diretto da Chloe Okuno, pur affidandosi ad una narrazione convenzionale, descrive brillantemente il precipitare della protagonista in una spirale di paranoie e paure crescenti, riflesso della sua difficoltà ad integrarsi in un contesto percepito come estraneo e inospitale. Watcher costruisce la tensione poco a poco, mettendo alla prova lo spettatore con un crescente senso di inquietudine e disagio.

